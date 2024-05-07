بعد غياب... "التزفيت" عاد

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لُوحِظً أنّ عدة بلديّات عمدت إلى "تزفيت" الطرقات، ضمن نطاقها الجغرافيّ، بعدما تمّ التمديد للمجالس البلديّة.وكان المواطنون يشتكون من الحفر الكبيرة، وخصوصاً بعد العواصف التي ضربت البلاد في فصل الشتاء، وأحدثت أضراراً في الطرقات.