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لبنان

بعد غياب... "التزفيت" عاد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-05-2024 | 02:45
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لُوحِظً أنّ عدة بلديّات عمدت إلى "تزفيت" الطرقات، ضمن نطاقها الجغرافيّ، بعدما تمّ التمديد للمجالس البلديّة.
وكان المواطنون يشتكون من الحفر الكبيرة، وخصوصاً بعد العواصف التي ضربت البلاد في فصل الشتاء، وأحدثت أضراراً في الطرقات.
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المصدر: لبنان 24
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