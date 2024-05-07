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لبنان
أسعار المحروقات تتراجع.. كيف أصبحت؟
Lebanon 24
07-05-2024
|
02:18
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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وأصبحت الأسعار كالتالي:
بنزين 95: 1760.000 (-17000)
بنزين 98: 1798.000 (-17000)
مازوت: 1483.000 (-38000)
غاز: 889.000 (-15000)
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