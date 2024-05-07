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لبنان

أسعار المحروقات تتراجع.. كيف أصبحت؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 02:18
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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وأصبحت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: 1760.000 (-17000)

بنزين 98: 1798.000 (-17000)

مازوت:  1483.000 (-38000)

غاز:    889.000 (-15000)
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