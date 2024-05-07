23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرقم كبير.. كم منشأة تضررت جراء الحرب الإسرائيلية على الجنوب؟
Lebanon 24
07-05-2024
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير العمل مصطفى بيرم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الشعب اللبناني نصر غزة بالدم وبمساندتها على الجبهة الجنوبية للبنان، ونتج عن ذلك عدوان على جنوب لبنان تسبب بضرر للعمال واصحاب العمل في الجنوب، وبما ان اجتماع وزراء العمل العرب الذي انعقد في بغداد له علاقة بالعمل ركزت في الاقتراح على اصحاب العمل والعمال"، واشار الى ان "العدوان لا يزال مستمرا على لبنان وليس لدينا احصائيات شاملة حتى الآن، ولكن لدينا احصائيات ان هناك 3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب"، معتبرا انه "بمجرد اقرار الهبة لعمال لبنان وبإجماع عربي بحد ذاته له أهمية كبرى على المستوى المعنوي".
Advertisement
وقال:"بمجرد ان تنتهي الحرب، سيتم مراسلة منظمة العمل العربية والدول العربية الاعضاء لتقديم الهبة التشغيلية للمتضررين، وتنفيذ الالتزام الذي وافقوا عليه، وذلك ضمن اطار معايير شفافة تكون واضحة للمشاركين في الدفع وللمستحقين والمستفيدين من الهبة".
بالنسبة إلى الجهة التي ستحصي هذه المنشآت، لفت إلى أنه "سيلتقي كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على ما حصل في المؤتمر، لنرى اذا كان هناك توجه للحكومة في هذا الاطار"، مشيرا الى انه "وفق الرؤية الاولية، من المرجح ان تكون هناك لجنة تشارك فيها وزارة العمل، والاستفادة من احصائيات البلديات حول المنشآت التي تضررت في الجنوب بالإضافة الى إحصاءات الجيش".
وشدد على ان "لبنان لا يعاني بطالة فقط إنما من عطالة ايضا"، موضحا أن "الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب ثقافة الانتاج، وهذا ما دفع بأي مواطن، عوض أن يستثمر في مشروع معين لمضاعفة رأس المال ودوران العجلة الاقتصادية، وجعل لكل شخص لديه بعض الأموال ان يضعها في المصارف ويستفيد من فائدتها، وهذا ما ضرب ثقافة الانتاج في لبنان".
وعن أزمة النزوح السوري التي يعانيها لبنان، اكد وزير العمل أن " لا حل قريبًا لهذه الازمة".
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
Lebanon 24
ابتعدت عن الأضواء: هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نسرين نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 28 سنة (صورة)
04:56 | 2024-05-06
06/05/2024 04:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
Lebanon 24
جريمة تهزّ سد البوشرية.. رصاصة تقتل شاباً وسط الطريق!
06:40 | 2024-05-06
06/05/2024 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
12:01 | 2024-05-06
06/05/2024 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فستانها بتوقيع لبناني.. زفاف أسطوري للملياردير عمر كماني وزوجته عارضة الأزياء
Lebanon 24
فستانها بتوقيع لبناني.. زفاف أسطوري للملياردير عمر كماني وزوجته عارضة الأزياء
09:18 | 2024-05-06
06/05/2024 09:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأرض تهتزّ بسبب حزب الله".. تفاصيل مرعبة تنقلها الصحافة الاسرائيليّة!
Lebanon 24
"الأرض تهتزّ بسبب حزب الله".. تفاصيل مرعبة تنقلها الصحافة الاسرائيليّة!
14:00 | 2024-05-06
06/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-05-07
صحة الجلد تبدأ ممّا تأكلونه: إليكم أبرز التعديلات الغذائية لبشرة سليمة
03:00 | 2024-05-07
تصعيد الجنوب يواكب دخول رفح.. لا مبادرات جدية في لبنان
02:56 | 2024-05-07
نحاس: ما يجري بشأن هبة المليار يورو استغلال سياسي خلفياته معروفة
02:45 | 2024-05-07
تحذير من خطورة الأبنية المشيدة قبل عام 2005: معايير السلامة معدومة!
02:45 | 2024-05-07
بعد غياب... "التزفيت" عاد
02:18 | 2024-05-07
أسعار المحروقات تتراجع.. كيف أصبحت؟
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
07/05/2024 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
07/05/2024 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
07/05/2024 10:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24