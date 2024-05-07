الرقم كبير.. كم منشأة تضررت جراء الحرب الإسرائيلية على الجنوب؟

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أكد وزير العمل مصطفى بيرم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الشعب اللبناني نصر غزة بالدم وبمساندتها على الجبهة الجنوبية للبنان، ونتج عن ذلك عدوان على جنوب لبنان تسبب بضرر للعمال واصحاب العمل في الجنوب، وبما ان اجتماع وزراء العمل العرب الذي انعقد في بغداد له علاقة بالعمل ركزت في الاقتراح على اصحاب العمل والعمال"، واشار الى ان "العدوان لا يزال مستمرا على لبنان وليس لدينا احصائيات شاملة حتى الآن، ولكن لدينا احصائيات ان هناك 3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب"، معتبرا انه "بمجرد اقرار الهبة لعمال لبنان وبإجماع عربي بحد ذاته له أهمية كبرى على المستوى المعنوي".وقال:"بمجرد ان تنتهي الحرب، سيتم مراسلة منظمة العمل العربية والدول العربية الاعضاء لتقديم الهبة التشغيلية للمتضررين، وتنفيذ الالتزام الذي وافقوا عليه، وذلك ضمن اطار معايير شفافة تكون واضحة للمشاركين في الدفع وللمستحقين والمستفيدين من الهبة".بالنسبة إلى الجهة التي ستحصي هذه المنشآت، لفت إلى أنه "سيلتقي كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على ما حصل في المؤتمر، لنرى اذا كان هناك توجه للحكومة في هذا الاطار"، مشيرا الى انه "وفق الرؤية الاولية، من المرجح ان تكون هناك لجنة تشارك فيها وزارة العمل، والاستفادة من احصائيات البلديات حول المنشآت التي تضررت في الجنوب بالإضافة الى إحصاءات الجيش".وشدد على ان "لبنان لا يعاني بطالة فقط إنما من عطالة ايضا"، موضحا أن "الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب ثقافة الانتاج، وهذا ما دفع بأي مواطن، عوض أن يستثمر في مشروع معين لمضاعفة رأس المال ودوران العجلة الاقتصادية، وجعل لكل شخص لديه بعض الأموال ان يضعها في المصارف ويستفيد من فائدتها، وهذا ما ضرب ثقافة الانتاج في لبنان".وعن أزمة النزوح السوري التي يعانيها لبنان، اكد وزير العمل أن " لا حل قريبًا لهذه الازمة".