"داعم لرغبة الحكومة"...إقتراح نيابي قيد الاعداد

Advertisement

قال مصدر نيابي معارض إن تكتله سوف يتقدم بإقتراح قانون الى الأمانة العامة للمجلس النيابي، يرمي الى عودة النازحين السوريين غير الشرعيين الى بلادهم، وأكد المصدر أن هذا الإقتراح من المفترض أن يحظى بإجماع من دون أي إعتراض كون هذه القضية وطنية مصيرية.أضاف المصدر أن هذا القانون، إذا صدر، من المؤكد سيكون عاملا اساسيا وداعما لرغبة الحكومة وارادتها في تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة من ناحية النزوح غير الشرعي.ولفت المصدر الى أنه من الضروري أن يكون الموقف اللبناني الحكومي والمعارض موّحدا في هذا الصدد من أجل إنجاح أي خطة إذا تعرضت لضغوطات أوروبية ودولية".