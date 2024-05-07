Advertisement

لبنان

"داعم لرغبة الحكومة"...إقتراح نيابي قيد الاعداد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-05-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1196367-638506720390443206.jpg
Doc-P-1196367-638506720390443206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر نيابي معارض إن تكتله سوف يتقدم بإقتراح قانون الى الأمانة العامة للمجلس النيابي، يرمي الى عودة النازحين السوريين غير الشرعيين الى بلادهم، وأكد المصدر أن هذا الإقتراح من المفترض أن يحظى بإجماع من دون أي إعتراض كون هذه القضية وطنية مصيرية.
Advertisement
أضاف المصدر أن هذا القانون، إذا صدر، من المؤكد سيكون عاملا اساسيا وداعما لرغبة الحكومة وارادتها في تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة من ناحية النزوح غير الشرعي.
ولفت المصدر الى أنه من الضروري أن يكون الموقف اللبناني الحكومي والمعارض موّحدا في هذا الصدد من أجل إنجاح أي خطة إذا تعرضت لضغوطات أوروبية ودولية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2024-05-07
06:52 | 2024-05-07
06:50 | 2024-05-07
06:40 | 2024-05-07
06:31 | 2024-05-07
06:26 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24