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لبنان

تحذير من خطورة الأبنية المشيدة قبل عام 2005: معايير السلامة معدومة!

Lebanon 24
07-05-2024 | 02:45
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حذرت الهيئة اللبنانية للعقارات من "أخطار انهيار الأبنية عموما والقديمة منها خصوصا".
 
وطلبت من المواطنين "شاغلي أبنية قديمة أن يتوخوا الحذر حرصا على سلامتهم وخصوصا من التغير المناخي المتقلب باستمرار والذي ينعكس مباشرة على الخرسانة  والاسمنت وانجرار التربة وتفتت الصخر كما أن السيول التي ترسخت في معظم أقبية الابنية والاساسات سببت رطوبة وتعفنا وتفتتا وهريانا في الحديد".
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وقالت في بيان: "إن معظم الابنية المشيدة قبل 2005 لا معايير سلامة عامة فيها وليست مقاومة للزلازل والنيران والكوارث ناهيك أن معظمها غابت عنها الصيانة الدورية بسبب قوانين الايجارات الاستثنائية وبسبب فضائح حول الرخص العشوائية بسبب غياب الرقابة".
 
أضافت: "إن السلامة العامة والوضع الراهن لا يتحمل أي أعباء وخسائر في الارواح والممتلكات. وها بتنا نسمع في كل منطقة ومحافظة عن إنهيار كلي او جزئي.. وها هي محافظة الشمال وطرابلس تطلق نداء استغاثة حول وضع أبنيتهم وهناك ما يقارب 4000 مبنى مهدد بحسب ما أفادت بلدية طرابلس. وعلى الجهات المعنية من بلديات ومؤسسات تابعة لها أن لا تؤخر المسح الجدي للأبينة الآيلة للسقوط والأخطار المحدقة على البشر والحجر".
 
وختم البيان: "ألا يكفينا مصائب؟". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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