Advertisement

لبنان

نحاس: ما يجري بشأن هبة المليار يورو استغلال سياسي خلفياته معروفة

Lebanon 24
07-05-2024 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1196379-638506730272197992.jpg
Doc-P-1196379-638506730272197992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، ردود فعل الفرقاء السياسيين على مسألة هبة المليار يورو بالزوبعة بالفنجان، واضعا هذه الهبة في خانة الهبات الدولية التي تأتي للقوى العسكرية والأمنية وهي هبات تمنح للبنان منذ زمن وليس الأمر وليد ساعته.
Advertisement

وإذ أوضح نحاس، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن قرار الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الهبة متروك لرئيس الحكومة، شدد على أنّ ما يجري هو استغلال سياسي خلفياته معروفة، مشيرا الى أنه لا يمكن أن يتم أي شيء من دون السير بالمسار القانوني.

وتوجه نحاس الى من يرفضون المشاركة في القرار مشددا على أنّ لا يمكن لهؤلاء أن يكيلوا الاتهامات ومسؤوليتهم الأساسية تكمن في عدم مشاركتهم بالقرار. وأضاف: أي قرار يحتاج الى مناقشة ضمن مجلس الوزراء وإذا كانت هناك حاجة لقانون فسيذهب الى المجلس النيابي، وعلينا انتظار الوقت كيف سيوضح الحقائق وهذه الزوبعة ستنطفئ تلقائيا.

وتعليقا على مسألة الهجرة الموسمية للبنانيين الى أوروبا، قال الموضوع ليس بهجرة إنما تسهيل لعمل اللبنانيين في الخارج وهذا الأمر ليس بجديد وهو مستمر منذ فترة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2024-05-07
06:52 | 2024-05-07
06:50 | 2024-05-07
06:40 | 2024-05-07
06:31 | 2024-05-07
06:26 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24