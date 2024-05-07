إضراب تحذيري في الجامعة اللبنانية يوم الإثنين المقبل

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أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية عن القيام بإضراب تحذيري الإثنين المقبل ليوم واحد في كافة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية.كما أعلنت اللجنة أنها في صدد إعلان الإضراب العام والشامل فور استفتاء الزملاء وأخذ تفويضهم.ودعت اللجنة إلى الاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية والتعليم العالي نهار الاثنين الواقع فيه ١٣ ايار ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا للتعبير عن رفض المتعاقدين التأخير غير المبرر في إقرار التفرغ، ولحث مجلس الجامعة على استعادة المبادرة والدفع بالملف نحو خواتيمه. (ال بي سي)