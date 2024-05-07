Advertisement

لبنان

جلسة نيابية في 15 أيار لمناقشة "الهبة الأوروبية"

Lebanon 24
07-05-2024 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1196390-638506751787671854.jpg
Doc-P-1196390-638506751787671854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية لمناقشة الموقف من الهبة الاوروبية التي تم تقديمها إلى لبنان في ١٥ أيار الجاري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سجالات حادّة بشأن ملف النازحين السوريين.. ميقاتي يطلب جلسة نيابية "لوضع حد للاستغلال"
lebanon 24
07/05/2024 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عندما تسلّمت الورقة الفرنسية من السفير الفرنسي أبلغته على الفور أنني أريد أن أجري بعض التعديلات بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري
lebanon 24
07/05/2024 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
07/05/2024 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة (الجديد)
lebanon 24
07/05/2024 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

الهبة الاوروبية

جلسة نيابية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2024-05-07
06:52 | 2024-05-07
06:50 | 2024-05-07
06:40 | 2024-05-07
06:31 | 2024-05-07
06:26 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24