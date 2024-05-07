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لبنان

بعد الأمطار موجة حر ستضرب لبنان.. الحرارة فوق الـ 34 في هذا التاريخ

Lebanon 24
07-05-2024 | 03:37
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما ضرب منخفض جوّي بارد لبنان وأدى الى تساقط امطار غزيرة وثلوج فوق 2500 متر، يُعاود منخفض السودان نشاطه في وسط افريقيا لتتراجع قيم الضغط الجوّي نحو 998hpa فوق صحراء السودان، الأمر الذي سيساهم بتدفق كتلة مدارية لاهبة ستتمدد شمالاً وشرقاً بين الخميس وقبل ظهر السبت، فيدخل لبنان في ذروة الحر يوم الجمعة بحيث ستلامس درجات الحرارة 34 وربما 36 درجة بين الجنوب والشمال وتكون الموجة الحارة الثانية لهذا الموسم.
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وأضاف خنيصر: من المنتظر ان تكون الرياح الصحراوية الساخنة القادمة من مصر وشبه الجزيرة العربية مصحوبة بالغبار بنسبة 80%، يبدأ تأثيرها على المنطقة قبل ظهر يوم الخميس، ويتحوّل الجوّ الى حار، بسبب تدفق كتل هوائية سطحية ساخنة، مصحوبة بالسحب المدارية المرتفعة من ليبيا، تترافق مع انخفاض بنسبة الرطوبة نحو 35%، ساحلاً و 15% بقاعاً.

تنخفض الحرارة بعد ظهر يوم السبت مع اقتراب منخفض جوّي نحو جنوب شرق تركيا قد يعيد سيناريو الامطار والرعود على لبنان، بشكل محلّي نهاية الاسبوع.

طقس يوم الثلاثاء غائم جزئياً، مع تساقط امطار عشوائية، ويكون بارداً بقاعاً وجبلا ومعتدلاً على الساحل.

طقس يوم الاربعاء: مشمس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

طقس يوم الخميس: دافئ يتحوّل الى حار تدريجياً.

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