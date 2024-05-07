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لبنان

عن فساد الفريز ووصول الجراد إلى لبنان.. خبر يكشف آخر التفاصيل

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:10
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أصدرت نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان بيانا أشارت خلاله الى وجود "اخطاء كثيرة في نقل الأخبار حول الفريز اللبناني وبعض الحشرات الموسمية".
 
وأسفت لما "يتمّ تناقله من أخبار بشكلٍ مغلوطٍ أو مُضخّمٍ أو غير صحيح عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي".
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وقالت أن "التقرير الصادر عن LARI عن موضوع الفريز لا يشمل كل الفريز في لبنان، إنّما الذي يُباع دكمة وعلى العربات والبسطات على جوانب الطرقات. أمّا الفريز المنتج لبنانيًا فهو مطابق للمواصفات".
 
وأشار البيان الى أن الحديث عن الجراد، حاليًا غير وارد وصوله إلى لبنان، لأنّ الرياح شمالية غربية باردة معاكسة للرياح الجنوبية التي تجلب الجراد".
 
أما الحديث عن الخنفساء التي وصلت إلى لبنان فقد نفت النقابة أنها إشارة إلى حصول زلزال، كما اعتبرت أن الحديث عن "اصطفاف الكواكب والتسبب بزلازل، غير صحيح أيضًا".

وأشار البيان إلى انه "بالنسبة لحشرة السونة فإن وزارة الزراعة تقوم بمهامها كاملة بهذا الخصوص وهي العين الساهرة. لذا يتوجب عدم تصديق أي أخبار تَرد عبر وسائل التواصل". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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