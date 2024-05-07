فقد أثناء ممارسته السباحة على شاطئ الهري.. البحث متواصل عن مروان

Advertisement

يستمر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بالبحث عن الشاب "مروان طالب" البالغ من العمر 19 سنة بعد فقدانه نهار امس الإثنين اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ الهري وهو لا يزال مفقودا حتى الساعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".