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لبنان

فقد أثناء ممارسته السباحة على شاطئ الهري.. البحث متواصل عن مروان

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:06
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يستمر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بالبحث عن الشاب "مروان طالب" البالغ من العمر 19 سنة بعد فقدانه نهار امس الإثنين اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ الهري وهو لا يزال مفقودا حتى الساعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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شاطئ

الدفاع المدني

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