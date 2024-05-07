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لبنان

نقابة مُحرري الصحافة في لبنان استنكرت إغلاق "قناة الجزيرة" داخل الأراضي المحتلة

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:25
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استنكرت نقابة المحررين إغلاق مكاتب الجزيرة داخل الاراضي المحتلة، واعتبرت في بيان "أن القرار الاسرائيلي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الاخبارية وحظر بثها، يشي بأن العدو الصهيوني بصدد ارتكاب مجازر جديدة لا يريد أن يوثقها الاعلام وينشرها أمام أعين العالم الذي أدانه سابقا وسيدينه مجددا".
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وأضاف البيان:" إن النقابة إذ تستنكر بشدة وترفض ممارسات العدو الصهيوني، تؤكد وقوفها إلى جانب قناة الجزيرة والزملاء العاملين فيها وستسعى إلى جانب باقي نقابات الصحافيين في الضغط من أجل تعجيل مسار الدعاوى المقامة أمام أعلى الهيئات القضائية والقانونية الدولية ضد إسرائيل بالجرائم التي ارتكبتها، وفي مقدمها اغتيال الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
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