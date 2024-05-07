أمراض جلدية في المخيمات

لوحظ في الآونة الأخيرة انقطاع المياه لمدة طويلة عن عدد من مخيمات النازحين السوريين، ما أدى لانتشار الأمراض الجلدية، وذلك لأسباب متعددة أبرزها تأخر البرامج التابعة للأمم المتحدة بتأمين المياه وهي الجهة المولجة بهذه الخدمة، كما لوحظ تأخر البلديات في ازالة النفايات من المخيمات.

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