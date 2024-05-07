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لبنان

شاحنة ارتطمت بجسر نهر الموت.. وزحمة خانقة في المكان (صورة)

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:34
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ارتطم صباح اليوم سقف شاحنة بجسر نهر الموت على الطريق المؤدي إلى منطقة رومية.
 
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وقد تسبب الحادث بزحمة خانقة في المكان المذكور. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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جسر نهر الموت

شاحنة

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