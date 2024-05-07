إطلاق نار باتجاه مقهى في طرابلس.. إليكم التفاصيل

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أقدم مجهول فجر اليوم الثلاثاء على اطلاق النار بإتجاه مقهى في محلة قبر الزيني - باب الرمل وطال الرصاص احدى المحلات المجاورة وإحدى السيارات من دون وقوع اصابات فيما اقتصرت الأضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وبحسب المصادر فان المقهى عائد للمدعو "ق.ب" فيما لم تعرف الاسباب.