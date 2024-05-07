ياسين عرض أمام وفد من البنك الدولي النتائج الكارثية للاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب

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وأوضح وزير البيئة أنه "عرض في الاجتماع الواقع في جنوب لبنان والنتائج الكارثية للاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب"، وقال "بحثنا في طرق دعم لبنان لتحديد الحاجات في المناطق الجنوبية التي تعرضت وتتعرض للاعتداءات، وكيفية المساعدة في برامج إعادة الاعمار والنهوض في هذه المناطق".



وكانت المديرة المسؤولة عن العمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، وصلت إلى لبنان في زيارة تستغرق يومين، تبحث خلالها آخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة "دعم البنك الدولي للبنان خلال الظروف الصعبة التي يمر بها". التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، المديرة العامة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي ونائب الرئيس الجديد للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك اوسمان ديون، وناقش معهما سبل التعاون في تحسين الواقع البيئي في لبنان وتفعيل مشاريع عديدة تقارب وقف التدهور البيئي والبناء على نتائج وتوجهات تقرير المناخ والتنمية.وأوضح وزير البيئة أنه "عرض في الاجتماع الواقع في جنوب لبنان والنتائج الكارثية للاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب"، وقال "بحثنا في طرق دعم لبنان لتحديد الحاجات في المناطق الجنوبية التي تعرضت وتتعرض للاعتداءات، وكيفية المساعدة في برامج إعادة الاعمار والنهوض في هذه المناطق".وكانت المديرة المسؤولة عن العمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، وصلت إلى لبنان في زيارة تستغرق يومين، تبحث خلالها آخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة "دعم البنك الدولي للبنان خلال الظروف الصعبة التي يمر بها".

وخلال زيارتهما، ستقوم بيردي برفقة ديون بلقاء المسؤولين اللبنانيين والشركاء في التنمية وأصحاب المصلحة المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

كما ستتناول الزيارة دعم البنك الدولي في مجال تنفيذ الإصلاحات الملحة والأساسية لتمهيد الطريق أمام التعافي الاقتصادي في لبنان. وستشمل المناقشات أيضًا الدعم المرتقب من البنك الدولي على مدى السنوات القليلة المقبلة، لا سيما على صعيد ضمان الأمن المائي، وزيادة إمدادات الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، ورقمنة الخدمات العامة، لمساعدة البلاد على الانتقال إلى مسار التنمية على المديين المتوسط والطويل، بالاعتماد على العمل التحليلي والتقارير التي تهدف إلى إثراء النقاشات وصياغة السياسات.



