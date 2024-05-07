نورالدين وطباجة بحثا واقع السياحة جنوبا وطالبا باعفاء المؤسسات من الرسوم والضرائب

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بحث مسؤول قسم النقابات في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نورالدين مع رئيس الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية علي طباجة في واقع القطاع السياحي جنوبا في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على أبواب فصل الصيف.واكدا خلال لقاء عمل جمعهما في مدينة النبطية على "ضرورة بذل كافة الجهود للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل دعامة اقتصادية اساسية في الاقتصاد الوطني بعامة واقتصاد الجنوب بخاصة خلال فصل الصيف وقدوم المغتربين"، وطالبا الدولة ووزارة السياحية ب"ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية بالجنوب واعفاء المؤسسات السياحية من كافة الرسوم والضرائب المتوجبة عليها هذا العام ليتسنى لها الصمود والبقاء، واجراء المسوحات اللازمة للاضرار التي تتعرض لها بعض المنشآت السياحية فور حدوثها، كما باعادة دراسة الخريطة السياحية التي تستثني معالم اساسية بالجنوب فبوصلة الوطن كله يجب أن تبدأ من الجنوب".