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لبنان

حملة جديدة لفرق مصلحة الاقتصاد جنوباً على المطاعم

Lebanon 24
07-05-2024 | 05:32
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باشرت فرق مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي حملة جديدة على المطاعم في مناطق صيدا الهلالية والغازية وصور العباسية، بهدف مراقبة الالتزام بمعايير سلامة وصحة الأمن الغذائي للمواطن، وتم  بنتيجتها سحب عينات من الشاورما لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية وهذه الجولات ستستمر في الايام المقبلة لتشمل اكبر عدد من المطاعم.
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كما جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في  النبطية، بمتابعة من رئيس المصلحة، في المؤسسات التجارية، (لحوم، أسماك، خضار وفاكهة، مواد غذائية وإستهلاكية ومحروقات) في نطاق مدينة النبطية (بئر القنديل ، الساحة العامة) وفي بلدات: النبطية الفوقا، قاقعية الجسر، كفرصير وحاصبيا، حيث تمّت مراقبة المحال التجارية، وكيل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة، والتأكد من إعلان الأسعار والكشف على فواتير الشراء لتحليل نسب الأرباح.
 
وقد نبه التجار بـ"ضرورة التزام القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".
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