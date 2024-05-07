المرتضى استقبل مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله"

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله السيد محمد عفيف. وتداولا في شؤون عامة.





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