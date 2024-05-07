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لبنان
المرتضى استقبل مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله"
Lebanon 24
07-05-2024
|
06:26
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله السيد محمد عفيف. وتداولا في شؤون عامة.
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