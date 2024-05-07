Advertisement

لبنان

"الحزب" شنّ عمليّة مزدوجة على إسرائيل.. ماذا استخدم فيها؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1196483-638506863021423507.jpg
Doc-P-1196483-638506863021423507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 طائرات انتحارية من دون طيار أُطلِقت من لبنان، انفجر 3 منها في الجليل الأعلى، وهو ما تسبب بأضرار وحريق. 
 
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاع الجوي اعترض مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل، بينما انفجرت أخرى دون أضرار. 
Advertisement
 
ومن جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حزب الله شن عمليات مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ ومسيّرات في اتجاه مناطق حدودية في الجليل الأعلى. 
 
وأفادت الميادين أن المسيّرات الانقضاضية التي انطلقت من لبنان أصابت هدفها في منطقة إصبع الجليل. 
 
إلى ذلك، دوّت صفارات الانذار في عدد من مستوطنات الشمال. 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2024-05-07
10:46 | 2024-05-07
10:38 | 2024-05-07
10:36 | 2024-05-07
10:16 | 2024-05-07
10:14 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24