"الحزب" شنّ عمليّة مزدوجة على إسرائيل.. ماذا استخدم فيها؟

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 4 طائرات انتحارية من دون طيار أُطلِقت من لبنان، انفجر 3 منها في الجليل الأعلى، وهو ما تسبب بأضرار وحريق.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاع الجوي اعترض مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل، بينما انفجرت أخرى دون أضرار.

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ومن جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حزب الله شن عمليات مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ ومسيّرات في اتجاه مناطق حدودية في الجليل الأعلى.

وأفادت الميادين أن المسيّرات الانقضاضية التي انطلقت من لبنان أصابت هدفها في منطقة إصبع الجليل.

إلى ذلك، دوّت صفارات الانذار في عدد من مستوطنات الشمال.