​جرحى في طرابلس... حادث سير كبير بين 6 سيارات (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين 6 سيارات بالقرب من مبنى الجامعة العربية في كورنيش البحر - طرابلس.

وبحسب المعلومات الأوليّة، هناك جرحى، وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان.