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لبنان

​جرحى في طرابلس... حادث سير كبير بين 6 سيارات (صور)

Lebanon 24
07-05-2024 | 07:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين 6 سيارات بالقرب من مبنى الجامعة العربية في كورنيش البحر - طرابلس.
 
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، هناك جرحى، وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان.
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حادث سير

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