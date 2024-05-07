22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخطيب استقبل فرونتسكا مودعة: ندعم الحوار للوصول الى استراتيجية دفاعية تحمي لبنان
Lebanon 24
07-05-2024
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا في زيارة وداعية، تم خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ظل استمرار الحرب العدوانية ضد غزة ولبنان، وتمنى لها الشيخ الخطيب التوفيق في مهامها الجديدة.
Advertisement
وشدّد الخطيب على "ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي تهميداً لتشكيل حكومة إنقاذية تتصدى لمعالجة الأزمات المتفاقمة وتعزز عمل مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة اللبنانيين وحلّ مشاكلهم المعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية"، لافتاً الى أن "الأخطار المتأتية من الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية تستدعي أن يكثّف السياسيون جهودهم للخروج من حالة الإنسداد السياسي وتحصين وحدتهم الوطنية من خلال الحوار والتعاون لمصلحة الوطن وشعبه، ونحن ندعم الحوار للوصول الى استراتيجية دفاعية لحماية لبنان ولجم الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية وحفظ سيادته واستقرار شعبه".
ودعا النخب الثقافية وقادة الرأي الى "تعزيز الحوار واللقاءات بين اللبنانيين والعمل على اقامة دولة مواطنة تحتضن كل اللبنانيين دون تمييز بينهم وتوفر العدالة الاجتماعية لمواطنيها ضمن الأطر القانونية بعيداً عن العصبية الطائفية والمذهبية"، مشدداً على "ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف بدءاً من تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وصولاً الى إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي"، مؤكداً أن اللبنانيين "موحدون وتنوعهم الطائفي مصدر غنى للبنان والإسلام والمسيحية يدعوان الى العيش المشترك وتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى الحقوق والواجبات".
وأكّد "ضرورة ان تكون الأمم المتحدة الراعية والداعمة للنخب الثقافية في العالم فتحمي حرية الفكر والانتماء في مواجهة الإرهاب والغطرسة الصهيونية التي تمعن في قتل الشعب الفلسطيني وترتكب المجازر بحق المدنيين وتنتهك كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية"، مشدداً على "ضرورة استقلال مؤسسات الأمم المتحدة، فلا تكون خاضعة لهيمنة الدول التي تغضّ الطرف عن مجازر إسرائيل وحربها لإبادة الشعب الفلسطيني"، مشيراً الى أن "الصهيونية عدوة كل الشعوب والطوائف التي كانت متعايشة ومتعاونة في ما بينهم في منطقتنا العربية والإسلامية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة "فندق الروشة".. إليكم آخر ما قيل بشأنها
12:01 | 2024-05-06
06/05/2024 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
Lebanon 24
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
03:14 | 2024-05-07
07/05/2024 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأرض تهتزّ بسبب حزب الله".. تفاصيل مرعبة تنقلها الصحافة الاسرائيليّة!
Lebanon 24
"الأرض تهتزّ بسبب حزب الله".. تفاصيل مرعبة تنقلها الصحافة الاسرائيليّة!
14:00 | 2024-05-06
06/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدوام الرسمي" قد يتبدّل.. كيف سيُصبح؟
Lebanon 24
"الدوام الرسمي" قد يتبدّل.. كيف سيُصبح؟
15:20 | 2024-05-06
06/05/2024 03:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث قاسٍ جداً" نفذه "حزب الله".. إسرائيليون يعترفون بخطورته!
Lebanon 24
"حدث قاسٍ جداً" نفذه "حزب الله".. إسرائيليون يعترفون بخطورته!
16:20 | 2024-05-06
06/05/2024 04:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:53 | 2024-05-07
"لبنان القوي": ندعو الى تحريك التفتيش القضائي ضدّ كل قاضٍ متقاعس في الملفات المالية
10:46 | 2024-05-07
حمية تابع ملف صيانة الأوتوسترادات الدولية والطرقات الرئيسية في اجتماع لمديرية الطرق والمباني
10:38 | 2024-05-07
بو صعب استقبل وفدين من البنك الدولي ومنظمة "كفى"
10:36 | 2024-05-07
بدر: الحزم والقسوة مطلوبان حين يتعلق الأمر بأمن بيروت والوطن
10:16 | 2024-05-07
كان يُحاول الهروب إلى سوريا... توقيف المتّهم بقتل الشابة زينب معتوق
10:14 | 2024-05-07
المجلس المذهبي برئاسة أبي المنى دعا الى موقف موحد لعودة النازحين
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
07/05/2024 17:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
07/05/2024 17:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
07/05/2024 17:58:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24