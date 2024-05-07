شحادة والغصين بحثا مع قائد الجيش في الاعتداءات على مشاعات دورس

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زار رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ورئيس بلدية دورس إيلي الغصين، قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وشكراه على كل ما تقوم به قيادة الجيش والأفواج والألوية والمديريات في حفظ الأمن والأمان في منطقة بعلبك والجوار، وفي منطقة البقاع عموماً، "والتي انعكست بشكل ايجابي وملموس على القاطنين والزائرين في نفس الوقت".وتطرق شحادة والغصين إلى موضوع "طريق الجرد الذي يربط بلدة دورس بحقل الرماية في الطيبة وخراج بلدة عين بورضاي، والذي كان قد شقه وعبّده الجيش اللبناني في ستينيات القرن الماضي، متمنيين على قائد الجيش السعي لإعادة تعبيده لما له من أهمية ورمزية".وعرضا أيضا موضوع "المشاعات والأملاك البلدية في دورس، ومحاولات الإعتداء عليها بين الفينة والأخرى من بعض الأشخاص الذين يجدون في التعدي على الأملاك العامة مكسباً شخصياً لا يراعون فيه الضوابط والأعراف القانونية والأخلاقية وحتى الدينية"، وتمنيا على قائد الجيش "المساعدة في حماية هذه المشاعات والأملاك البلدية من التعديات".وبدوره شكر العماد عون رئيس الإتحاد ورئيس البلدية على الزيارة واعداً ب"تكليف من يلزم من قادة الألوية المعنيين بمتابعة ملف المشاعات".وطلب "إعداد دراسة هندسية ودراسة كلفة تقديرية لمشروع الطريق في جبل البلدة ليُبنى على الشيء مقتضاه".