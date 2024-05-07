سلام : ذكرى السابع من أيّار درس لنا جميعاً لنبذ الفتنة وللإيمان بالوطن الواحد

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كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام على منصة " اكس" :" على الرغم من احداث السابع من أيار الأليمة،الا أن العاصمة بيروت أثبتت انها ملجأ لكل لبناني على اختلاف مذهبه وطائفته وانتمائه السياسي ولا بد لنا جميعاً من الإلتزام بالآية الكريمة: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.. كنهج للحوار خاصة اليوم، وفي هذه الظروف الدقيقة التي يَمُرُّ فيها وطننا العزيز لبنان او بالأحرى لبنان على مفترق الطرق، فنحن في أمس الحاجة للالتفاف حول بعضنا البعض وان نقف وقفة وطن واحد في وجه من يعتمدون مبدأ فرق تسد..!وختم :" فذكرى السابع من أيّار، درس لنا جميعاً لنبذ الفتنة وللإيمان بالوطن الواحد والولاء للعلم الواحد، لبنان العربي، لبنان التعايش المشترك، لبنان العصي على الظلم وقلبه النابض بعاصمة الصمود بيروت، لؤلؤة الشرق والمتوسط.".