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لبنان

بري : لبنان ليس بلداً مفلساً

Lebanon 24
07-05-2024 | 07:47
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس والشمال فادي حنا وشوقي فتفت وأعضاء مجلسي النقابتين في زيارة بروتوكولية بعد الإنتخابات الجديدة لمجلسي النقابتين الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها بحث لشؤون نقابية ومطلبية عائدة للمنهدسين .
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وقال بري قال أمام الوفد ا ن "الصناعة الوحيدة التي يزدهر بها لبنان هي صناعة الإنسان فكيف إذا ما اتيح لهذا البلد ولإنسانه التحرر من القيود الطائفية والمذهبية ؟ ."

ونوه رئيس المجلس بالأجواء التنافسية والديمقراطية التي سادت الإنتخابات الأخيرة للنقابتين،  مشدداً على الدور المحوري الذي يجب ان تطلع به نقابات المهن الحرة ومن بينها نقابتي المحامين والمهندسين في صنع قيامة لبنان وتقديم صورته الفضلى في الداخل والخارج .

وجدد بري التأكيد امام الوفد على أن لبنان ليس بلداً مفلساً إنما متخلف عن السداد والدفع للمودعين مستحقاتهم التي هي من المقدسات سواء كانت لأفراد أو نقابات أو مؤسسات ويجب أن تعاد الى أصحابها عاجلاً ام آجلاً.

كما استقبل رئيس المجلس السفير الفنزويلي في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وتابع بري المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع خلال إستقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب .
 
على صعيد آخر دعا رئيس مجلس  النواب نبيه بري الى جلسة مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية وذلك يوم الاربعاء الواقع فيه 15 ايار 2024 الساعة 11 قبل الظهر.
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