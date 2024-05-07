حمية عقد اجتماعاً موسعاً مع المعنيين بالصيانة والتجهيزات في مطار رفيق الحريري الدولي

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واكد حمية أكد الاجتماع على أن "التجهيزات اللازمة للمطار والني يعمل حاليا على تأمين التمويل اللازم لها ، تشكل بالنسبة لنا أولوية ، هذا فضلاً عن متابعة موضوع الصيانة المتعلقة بمختلف مرافقه " ، مشددا على "ضرورة تضافر الجهود على هذين الصعيدين ، والسير بهما جنباً إلى جنب من قبل الجهات المكلفة ، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمات الني يقدمها ،والعمل على تحسينها وتطويرها والاستمرار في ذلك ،انسجاما مع رؤيتنا لهذا المرفق الهام ،وتماشيا مع المعايير العالمية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية ". عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية صباح اليوم اجتماعا موسعا في الوزارة مع المديرية العامة للطيران المدني ، مجلس الانماء والاعمار ، شركة ال Meas ودار الهندسة ، حيث جرى البحث في مختلف الإجراءات المتخذة والجاري العمل بها على مختلف الصعد في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ، ولاسيما في ما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للطيران المدني بما يخدم تحسين وتطوير وتحديث الخدمات في المطار ، وكذلك تم البحث في مختلف الصعد المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف مرافقه ".واكد حمية أكد الاجتماع على أن "التجهيزات اللازمة للمطار والني يعمل حاليا على تأمين التمويل اللازم لها ، تشكل بالنسبة لنا أولوية ، هذا فضلاً عن متابعة موضوع الصيانة المتعلقة بمختلف مرافقه " ، مشددا على "ضرورة تضافر الجهود على هذين الصعيدين ، والسير بهما جنباً إلى جنب من قبل الجهات المكلفة ، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمات الني يقدمها ،والعمل على تحسينها وتطويرها والاستمرار في ذلك ،انسجاما مع رؤيتنا لهذا المرفق الهام ،وتماشيا مع المعايير العالمية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية ".

وفي سياق منفصل، استقبل حمية النائب جهاد الصمد، حيث جرى البحث في متابعة موضوعي صيانة الطرقات ومعالجة الانهيارات على بعضها في قضاء الضنية .



واكد حمية خلال الاجتماع أن "التوجيهات كانت قد اعطيت لجميع المعنيين والفرق المكلفة بالكشف على طرقات الضنية ، وكذلك على بعض الانهيارات الارضية على بعض طرقات القضاء " ،مضيفاً بأن " ورش صيانة الطرقات ستنطلق تباعا في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها الضنية على قاعدة الأولويات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة حمية تابع والنائب الصمد مواضيع إنمائية في الضنيةلأجل إنجاز هذه الاعمال ".