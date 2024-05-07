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لبنان

هجوم جويّ كبير شنّه "الحزب" على إسرائيل... ماذا استهدف فيه؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 08:01
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أعلن "حزب الله" أنّه "شنّ هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدوّ أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح، وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".‏
 
 
وأضاف "الحزب" في بيان: "في الوقت نفسه، استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها".‏
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توازياً، أشارت "الميادين" إلى أنّ "سلاح الجوّ في "حزب الله" استهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية خلفية غير مرئية".
 
 
وأوضحت أنّ "الأهداف العسكرية التي استهدفها "حزب الله" بالمسيّرات الانقضاضية هي نتيجة عملية إستخباراتية".
 
 
ولفتت "الميادين" إلى أنّ "إسرائيل عجزت عن اعتراض مسيّرات "المقاومة" لليوم الثاني على التوالي.
 

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