هجوم جويّ كبير شنّه "الحزب" على إسرائيل... ماذا استهدف فيه؟

أعلن "حزب الله" أنّه "شنّ هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدوّ أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح، وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".‏

وأضاف "الحزب" في بيان: "في الوقت نفسه، استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها".‏

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توازياً، أشارت "الميادين" إلى أنّ "سلاح الجوّ في "حزب الله" استهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية خلفية غير مرئية".

وأوضحت أنّ "الأهداف العسكرية التي استهدفها "حزب الله" بالمسيّرات الانقضاضية هي نتيجة عملية إستخباراتية".