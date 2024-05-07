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لبنان

نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع: القرار الاسرائيلي في حظر بث قناة الجزيرة واغلاق مكاتبها هدفه طمس حرب الابادة

Lebanon 24
07-05-2024 | 08:04
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اعتبرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، في بيان، القرار الاسرائيلي في حظر بث قناة الجزيرة واغلاق مكاتبها "اجراء مواكبا لسياسة القتل وسفك الدماء التي دأبت عليها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني"، لافتة الى ان "هذا القرار يهدف إلى محاولة طمس حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وكم الافواه وإسكات الصورة التي تنقل سردية الحق، وهذا الامر برسم كل من يرفع شعارات الدفاع عن حقوق الانسان سواء كان ذلك دولا او جمعيات او افراد".
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أضاف البيان :"وفي هذا السياق، لا يسع مجلس العاملين في الاعلام المرئي والمسموع الا مناشدة الضمائر الحية في العالم الى رفع الصوت أكثر لوقف حرب الإبادة الاسرائيلية بأشكالها كافة، أكانت قوى بشرية او مؤسسات اعلامية وصحية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني".
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