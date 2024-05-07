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لبنان

"الخارجية" حذّرت من العدوان على رفح

Lebanon 24
07-05-2024 | 08:09
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حذّرت وزارة الخارجيّة والمُغتربين  في بيان،" من أيّ عمل تصعيدي تشنّهُ قوّات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ مدينة رفح، في ما يُهدِّد بكارثة إنسانيّة بالغة على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى هذه المنطقة جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة منذ سبعة أشهر،  مما يُساهم في تنفيذ مُخطّطات التهجير القسري الإسرائيليّة".
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 ودعت" المُجتمع الدولي والدول الفاعلة والمعنيّة إلى التحرُّك الفوري والفاعل لوقف المجازر الإسرائيليّة، وانتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدوليّة ذات الصّلة، والسّعي نحو إنجاز مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار".
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