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لبنان

كان يُراقبهم... إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين

Lebanon 24
07-05-2024 | 08:26
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قال "حزب الله" في بيان، إنّه "بعد رصد ومتابعة لجنود ‏العدوّ في موقع الراهب، وأثناء تحركهم داخل إحدى الدشم استهدفهم بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابهم إصابة مباشرة".‏ 
 
 
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وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" أنّه "بعد قرابة الساعة والنصف ‏من الهجوم الجوي بالمسيّرات على ثكنة راموت نفتالي، وعند تجمّع جنود العدوّ داخل الثكنة، استهدفهم مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‏
 
 
 
 

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