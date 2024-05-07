كان يُراقبهم... إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين

قال "حزب الله" في بيان، إنّه "بعد رصد ومتابعة لجنود ‏العدوّ في موقع الراهب، وأثناء تحركهم داخل إحدى الدشم استهدفهم بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابهم إصابة مباشرة".‏

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