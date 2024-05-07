Advertisement

لبنان

هبة كندية إلى الجيش

Lebanon 24
07-05-2024 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1196548-638506961073648399.png
Doc-P-1196548-638506961073648399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقيم  في اللواء اللوجستي - كفرشيما، حفل تسلّم عتاد مقدم هبة من السلطات الكندية إلى الجيش ،في حضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum وقائد اللواء اللوجستي ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط..
Advertisement
وأكدت السفيرة McCollum مواصلة كندا التعاون مع الجيش وتقديم مختلف أشكال الدعم له، نظرًا إلى دوره الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان.

كما شكر قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل السلطات الكندية على الهبة، معتبرًا أنّ لها أثرًا كبيرًا في تحسين الأداء والحفاظ على الجهوزية التامة في إطار تنفيذ المهمات العملانية والأمنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:46 | 2024-05-07
10:38 | 2024-05-07
10:36 | 2024-05-07
10:16 | 2024-05-07
10:14 | 2024-05-07
10:05 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24