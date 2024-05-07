اعتراف اسرائيلي "خطير" عن قدرات حزب الله.. هذا ما قيل عنه

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "حزب الله" يدرسنا ويرصد ويرى أماكن وجود تجمعات الجنود وأين تتجول قوات الجيش ويستهدف بصورة دقيقة جداً".وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة أن "حزب الله يستهدف الجنود عدة مرات متتالية، وليست هناك حالياً قدرة جيدة للتعامل مع هذا التهديد".وتابعت: "جنود الاحتياط الذين يخدمون على الحدود الشمالية يقولون إن حزب الله يراقبهم على مدار الساعة".وقالت وسائل الإعلام إن "حزب الله لا يهاجم بشكل إحصائي، فكل هجماته تعتمد على البنية التحتية والاستخبارات".وأكدت أن "حزب الله ينجح مرةً أخرى في تحدي سلاح الجوّ في مستوى ارتفاع قريب من الأرض، ويدخل محلّقات ويضرب في العمق".