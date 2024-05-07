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لبنان

في صيدا.. مطلوب بجرائم الاتجار بالبشر في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:04
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

  في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانيّة كافّة، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول تواجد أحد المطلوبين في صيدا، حيث تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المدينة المذكورة، وتبيّن أنّه يُدعى:
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- و. م. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو مطلوب بجرائم الاتجار بالبشر.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربيّ، وأوراق ثبوتيّة مزوّرة.

كما توافرت معطيات للمجموعة الخاصّة عن قيام المدعو (ا. ع.) باستخدام الشقّة التي يقطن فيها في محلّة نهر الموت، لتجارة وترويج المخدّرات.

وبنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت قوّة من المجموعة من توقيفه وشخص آخر كان برفقته، على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنّهما يُدعيان:

- ا. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)

- ا. ك. (مواليد عام 1989، لبناني)

بتفتيشهما والشقّة، عُثر على معدّات، وأظرفة من النايلون، تُستخدم لتجارة المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء.
 
 
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