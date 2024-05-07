كان يُحاول الهروب إلى سوريا... توقيف المتّهم بقتل الشابة زينب معتوق

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الأمن العام أوقف السوريّ المتّهم بقتل الشابة زينب معتوق.





وأشارت إلى أنّه كان يُحاول الهروب إلى سوريا، عبر نقطة المصنع.

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