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لبنان

كان يُحاول الهروب إلى سوريا... توقيف المتّهم بقتل الشابة زينب معتوق

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الأمن العام أوقف السوريّ المتّهم بقتل الشابة زينب معتوق.


وأشارت إلى أنّه كان يُحاول الهروب إلى سوريا، عبر نقطة المصنع.
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