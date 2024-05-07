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لبنان

بدر: الحزم والقسوة مطلوبان حين يتعلق الأمر بأمن بيروت والوطن

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:36
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اعتبر النائب نبيل بدر في بيان، ان "الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدورة زينب معتوق التي قطفت يد الإجرام والغدر زهرتها، تعود لتلقي الضوء على الفوضى والسرقات والتفلت الأمني الحاصل في العاصمة ومحيطها".
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وقال :"أمام هذه الجرائم المتكررة سواء أكانوا فاعليها من التابعية السورية أم غيرها، نطالب من جديد بضرورة تسليح "فوج حرس بيروت" وتدريب عناصره وتفعيل مهامهم في حماية شوارع العاصمة ومنافذها، بهدف مكافحة تلك الآفات الغريبة عن المجتمع وعاداته".
 
وختمت: "يجب أن يعي جميع المعنيين بأنه لم يعد بإمكاننا السكوت عن هذا الفلتان والتراخي أكثر من ذلك، فالحزم والقسوة مطلوبان حين يتعلق الأمر بأمن بيروت والوطن".
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