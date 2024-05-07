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لبنان

بو صعب استقبل وفدين من البنك الدولي ومنظمة "كفى"

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:38
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه، في المجلس اليوم، وفدا من مكتب البنك الدولي في لبنان.

وخلال الللقاء، تم تقييم مشروع S2R2 المدعوم من البنك الدولي في وزارة التربية، الذي كان أطلق خلال تولي بو صعب منصب وزير للتربية.
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ولاحقا، اجتمع بو صعب مع وفد من منظمة "كفى". وخلال اللقاء، تم عرض اقتراح قانون يرمي إلى تعديل وإضافة بعض المواد في قانون العمل الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ وقانون الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في ١٩٦٢/٧/١٠ بهدف تنظيم  العمل المنزلي.

كما استقبل بو صعب حاكم جمعية "أندية الليونز الدولية - المنطقة ٣٥١" المحامي سعيد علامة، يرافقه وفد،  وتمت دعوته لرعاية مؤتمر المنطقة الـ55 وحضور ه، تحت عنوان "العدل والسلام"، الذي سيقام في بيروت في 17 الجاري.
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