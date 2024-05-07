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لبنان

بيان للشؤون العقارية بشأن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
07-05-2024 | 10:56
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اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن "أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 10أيار 2024 بتسليم الدفعة السادسة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة السابعة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود.
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إضافة الى أن رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في امانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 9 و10 ايار  2024جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)،وذلك فيما خص المعاملات المسلمة. كما أنه سوف يتم تسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة، كما سوف تقوم امانة السجل العقاري في الشوف بتسليم الافادات العقارية كل يوم جمعة وذلك ابتداءً من 10 ايار 2024.
 
ورئيس المكتب العقاري المعاون في بعبدا سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 9 و 10 ايار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة الى أمانة السجل العقاري في بعبدا سنة 2021 وما قبل وسوف يقوم بتسليم جميع أوامر القبض الغير مدفوعة.
 
 وسوف تقوم أمانتا السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية يوم الجمعة الواقع في10 ايار 2024. 
 
وستستقبل أمانة السجل العقاري في المتن جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ.
 
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
 
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا- عاليه- الشوف)
محتسبية المتن(أمانة السجل العقاري في المتن)
محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
 
ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل".

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