في جبل محسن.. إغلاق محلّ بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان دورية من امن الدولة أغلقت احد محلات البورصة غير الشرعية في منطقة جبل محسن العائد للمدعو "ع.ا".





وجرى ختم المحل المذكور بالشمع الاحمر.

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