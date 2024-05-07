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لبنان

في جبل محسن.. إغلاق محلّ بالشمع الأحمر

Lebanon 24
07-05-2024 | 11:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان دورية من امن الدولة أغلقت احد محلات البورصة غير الشرعية في منطقة جبل محسن العائد للمدعو "ع.ا".


وجرى ختم المحل المذكور بالشمع الاحمر.
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