المرتضى استقبل تجمع اللامركزية والانماء شاكرا رعايته وحضوره حفل "بشارة مريم" وتابع مع زواره فاعلية طرابلس

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، اليوم، في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع رئيس "تجمع اللامركزية والانماء" رئيس "لجنة اللامركزية الادارية" في نقابة المحامين المحامي فادي بركات ، وتداول معه في شؤون عامة.

ونقل بركات باسم التجمع رسالة شكر وتقدير للوزير المرتضى "لرعايته وحضوره حفل إزاحة الستار عن العمل الفني الابداعي "بشارة مريم " ودعم الوزير لانجاز هذا المشروع استكمالًا لاحياء عيد البشارة خاصة في هذا الشهر المميز "الشهر المريمي".

وكانت مناسبة تم خلالها البحث في مشروع اقامة نصب موحد للمسيحيين والمسلمين في طرابلس انطلاقًا من رمزية شخصية السيدة مريم العذراء.

وتابع المرتضى مع وفد "تجمع انماء لبنان" موضوع مشروع سبق للتجمع ان تقدم به للمشاركة ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

واعرب الوفد الذي ضم رئيس الهيئة الادارية جوني نحاس والمديرة التنفيذية جنان العبد عن "الشكر الجزيل لتعاون الوزير ودعمه للمشروع الذي يتوقع ان يبصر النور قريبًا ضمن فعالية طرابلس".

كما بحث وزير الثقافة مع رئيس "المؤسسة اللبنانية للاعلام والتنمية" الصحافي احمد الايوبي في الانشطة المرتبطة بفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي وسبل التعاون لتفعيلها.

( الوكالة الوطنية)