Advertisement

لبنان

المرتضى استقبل تجمع اللامركزية والانماء شاكرا رعايته وحضوره حفل "بشارة مريم" وتابع مع زواره فاعلية طرابلس

Lebanon 24
07-05-2024 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1196629-638507064396476382.jpg
Doc-P-1196629-638507064396476382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، اليوم، في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع رئيس "تجمع اللامركزية والانماء" رئيس  "لجنة اللامركزية الادارية" في نقابة المحامين المحامي فادي بركات ، وتداول معه في شؤون عامة.

ونقل بركات باسم التجمع رسالة شكر وتقدير  للوزير المرتضى "لرعايته وحضوره حفل إزاحة الستار عن العمل الفني الابداعي "بشارة مريم " ودعم الوزير لانجاز هذا المشروع استكمالًا لاحياء عيد البشارة خاصة في هذا الشهر المميز "الشهر المريمي".

 وكانت مناسبة تم خلالها البحث في مشروع اقامة نصب موحد للمسيحيين والمسلمين في طرابلس انطلاقًا من رمزية شخصية السيدة مريم العذراء.

 وتابع المرتضى مع وفد "تجمع انماء لبنان" موضوع مشروع سبق للتجمع ان تقدم به للمشاركة ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

 واعرب الوفد الذي ضم رئيس الهيئة الادارية جوني نحاس والمديرة التنفيذية جنان العبد عن "الشكر الجزيل لتعاون الوزير ودعمه للمشروع الذي يتوقع ان يبصر النور قريبًا ضمن فعالية طرابلس".

 كما بحث وزير الثقافة مع رئيس "المؤسسة اللبنانية للاعلام والتنمية" الصحافي احمد الايوبي في الانشطة المرتبطة بفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي وسبل التعاون لتفعيلها.

( الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:34 | 2024-05-07
16:22 | 2024-05-07
15:49 | 2024-05-07
15:20 | 2024-05-07
15:17 | 2024-05-07
15:00 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24