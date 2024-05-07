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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب"... إليكم ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
07-05-2024 | 12:22
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أعلن "حزب الله"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في بيان عن عملية جديدة نفذها عناصره رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل واستهداف المدنيين.

 
وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، استهدفنا مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا (قرية طربيخا ‏اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".
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واشار في بيانه الى أنه حقق إصابة مباشرة في الهدف.


وكان قد أفيد بإطلاق صاروخين مضادين للدروع في اتجاه "شتولا" في الجليل الغربي ووقوع أضرار في المنازل.
 
 
كذلك، استهدف "الحزب" بعد ظهر اليوم، تجمعاً لجنود العدو قرب "المنارة" بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابةً مباشرة.

لبنان

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