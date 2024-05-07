وقفة طلابية في الجامعة اللبنانية - شعبة دورس تضامنا مع غزة

نفذ طلاب كلية العلوم في شعبة دورس للجامعة اللبنانية- الفرع الرابع، وقفة تضامنية مع غزة وفلسطين، رفعت خلالها الشعارات والأعلام اللبنانية والفلسطينية والصور التي توثق مجازر العدو الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء.

وأشارت مديرة الشعبة الدكتورة باسمة شقير إلى أن "قضية فلسطين لا تعني الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما هي قضية قومية وتعني كل عربي ومسلم، كما أنها قضية إنسانية معني بها كل أحرار العالم".

ووجهت التحية إلى "طلاب الجامعات الأميركية والأوروبية الذين يصرون على التضامن مع القضية الفلسطينية ونصرة غزة رغم القمع والتعسف والضغوطات".

وشددت كلمات الطلاب على "ضرورة أن تعم وقفات التضامن في كل الجامعات اللبنانية والعربية، وفي العالم أجمع، نصرة لغزة".

( الوكالة الوطنية)