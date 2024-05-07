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لبنان

شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)

Lebanon 24
07-05-2024 | 13:00
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فازت شبكة وحيدة بجائزة "اللوتو" اللبنانيّ، في السحب رقم 2211، الذي سُحب اليوم الثلاثاء.

وقد فاز شخص وحيد بالجائزة الكبيرة التي تخطّت قيمتها الـ30 مليار ليرة لبنانيّة.
 
وكانت الأرقام التي اختارها صاحب الحظ هي 7،13،15،24،28،39، والرقم الإضافي 20. (رصد لبنان24)
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