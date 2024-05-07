صواريخ "الحزب" تطال قوة استخبارات إسرائيلية.. هذا ما حصل مساء اليوم

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان، استهداف مبنًى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستعمرة المنارة.
وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قمنا اليوم الثلاثاء باستهداف مبنًى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".
وكان قد ذكر في بيان سابق، مساء اليوم، أنه استهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى انه حقق إصابة مباشرة.