Advertisement

لبنان

صواريخ "الحزب" تطال قوة استخبارات إسرائيلية.. هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
07-05-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1196661-638507120685712366.png
Doc-P-1196661-638507120685712366.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان، استهداف مبنًى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستعمرة المنارة. 


وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قمنا اليوم ‏الثلاثاء باستهداف مبنًى تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة".‏
Advertisement
 
 
 
وكان قد ذكر في بيان سابق، مساء اليوم، أنه استهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي قرب ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، مشيراً الى انه حقق إصابة مباشرة.‏
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:34 | 2024-05-07
16:22 | 2024-05-07
15:49 | 2024-05-07
15:20 | 2024-05-07
15:17 | 2024-05-07
15:00 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24