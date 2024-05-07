مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 7/5/2024

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

المنطقة كلها تكاد تغلي على صفيح رفح بعدما ضرب بنيامين نتنياهو بعرض الحائط كل النصائح والتحذيرات العربية والإقليمية والدولية وأطلق العنان للإجتياح المتهور بحسب توصيف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرانسيس أما بحسب توصيف مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإننا بتنا على مشارف أزمة إنسانية كبرى.

عشرات الشهداء الفلسطينيين سقطوا في بدايات الإجتياح واقتحم جيش الإحتلال معبر رفح رافعا علم إسرائيل على الجانب الفلسطيني للمرة الأولى منذ تسعة عشر عاما.وتسبب إحتلال المعبر بتوقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى أهالي القطاع المحاصر الأمر الذي ينذر بكارثة ولا سيما إذا توسع العدوان على رفح وطرد السكان وخصوصا من أحيائها الشرقية إلى جنوبها ليسهل إقتلاعهم بشكل نهائي من ارضهم.

نتنياهو أقدم على مغامرته ومن ضمنها إحتلال معبر رفح غير عابئ بالإتفاقات والمعاهدات والمواثيق إذ تعد هذه الخطوة خرقا لإتفاقية كمب ديفيد وللملحق الأمني لإتفاقية فيلادلفيا وإتفاقية المعابر مع مصر عام 2005.

أما الكلام عن رفض عملية إجتياح رفح الذي تلوك به ألسنة المسؤولين الأميركيين فشيك بلا رصيد إذ لا يتوخون سوى صرفه في بازارات إستحقاق الإنتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وكان العدو الإسرائيلي قد أطلق عملية إجتياح رفح بالتزامن مع رفضه موافقة حركة حماس على مقترح الوسطاء القطريين والمصريين لوقف إطلاق النار في غزة ووصف نتنياهو موقف حماس بأنه بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل لكنه قرر إرسال وفد إلى القاهرة التي يصل إليها اليوم مجددا وفدان أميركي وقطري لإستئناف المفاوضات.

إرتباطا بالواقع الحالي في غزة ظل التصعيد يتحكم بمسار الميدان على الحدود اللبنانية – الفلسطينية وردا على الإعتداءات الإسرائيلية شنت المقاومة اليوم هجوما مركبا جديدا على أصبع الجليل شاركت فيه الطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي الداخل اللبناني يتقدم ملف النزوح السوري ولا سيما في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية لبيروت والتي تمخض عنها قرار منح لبنان هبة بقيمة مليار يورو لمواجهة أعباء هذا الملف.

وفي هذا الإطار دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية.

الرئيس بري أكد أمام وفد مهندسي بيروت وطرابلس أن لبنان ليس بلدا مفلسا إنما متخلف عن السداد ودفع مستحقات المودعين التي هي من المقدسات سواء كانت لأفراد أو نقابات أو مؤسسات ويجب أن تعاد إلى أصحابها.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

معركة رفح: بدأت.. لم تبدأ! صحيح ان اسرائيل اقتحمت معبر رفح وسيطرت بالكامل على الجانب الفلسطيني منه. وصحيح ايضا ان ان آلياتها دخلت معبر فيلادلفيا للمرة الاولى منذ العام 2005. لكن الصحيح ايضا ان اسرائيل لا تزال تؤكد ان العملية العسكرية في رفح محدودة للغاية، وان الهدف منها ليس اجتياح المدينة بالكامل وانما الضغط على حماس لحملها على قبول التعديلات الاسرائيلية على اتفاق الهدنة. فهل ترضخ حماس لتعديلات نتانياهو الستة، أم ترفضها ما يعرض المدينة لاجتياح كامل؟

في الجنوب شهد اليوم هجوما شنه حزب الله بمسيرات انقضاقية استهدفت جنودا وضباطا اسرائيليين، موقعة اصابات بينهم. في الداخل، ملف النازحين السوريين يحتل صدارة الاهتمام، وخصوصا بعد الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري الى النواب لعقد جلسة الاربعاء المقبل هدفها مناقشة الهبة الاروبية.

في الاثناء، الحراك المضاد يتواصل. فرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عقد مؤتمرا صحافيا اكد فه ان الوجود السوري في لبنان غير شرعي داعيا الى اعادة كل سوري لا يملك اقامة الى بلاده.

بالتوازي جال وفد نيابي من التيار الوطني الحر على وزارة الخارجية و مفوضية اللاجئين داعيا الجميع الى الاستنفار لأن ما يحصل هو استبدال شعب بشعب آخر في لبنان. البداية من رفح, حيث رفعت إسرائيل علمها على معبر رفح، فيما نتنياهو صار أمام خيارات صعبة بعد قبول حماس صفقة الرهائن.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

هاربا الى الامام نحو رفح مع علمه انه سيعود خالي الوفاض، بدا بنيامين نتنياهو الذي يرتجي كسب الوقت في لعبة المكابرة، وهو يلفظ انفاسه السياسية الاخيرة..

فحركة حماس أحكمت طوق المفاوضات حول عنق حكومته، واتت موافقتها على الورقة المصرية القطرية المرعية اميركيا كضربة محكمة على رأس هذه الحكومة واجنحتها المتهورة..

وأما رفع الاعلام الاسرائيلية على معبر رفح، فلن يعبر به الى الوهم الذي يسميه نصرا، ولن ينتشله من التيه الذي استولى على خياراته.

والاولى بسيده الاميركي عدم النفاق فوق المنابر والتذاكي تحت الطاولات، والمبادرة سريعا لتجنيب رفح حمام الدم ، وازاحة المنطقة عن فوهة البركان، بل انقاذ نفسه وادارته من اطباق النخب الجامعية على مستقبله الانتخابي..

لن يعود نتنياهو بشيء من رفح يقول الخبراء الصهاينة ساسة وعسكرا مخضرمين، ولن ينقذ الاسرى وهو يبحث عن سراب نصر، وما رسالة القسام اليوم التي اعلنت عن مقتل اسيرة مسنة بنيران صهيونية سوى دليل اضافي على سوء الاداء..

ولم يبق لهؤلاء المتخبطين على كرسي الحكم الصهيوني الا طريق القاهرة للتفاوض وانجاز الاتفاق تحت سقف الورقة المتفق عليها بين حماس والوسطاء..

ولاجلها عاد وليام بيرنز رئيس المخابرات الاميركية موفدا رئاسيا حاملا اسرار غض الطرف عن بنيامين نتنياهو لاصطناع نصر موهوم يقدمه لمستوطنيه على اطراف رفح..

وعند الاطراف الشمالية حيث الحدود مع لبنان لا شيء تستطيع ان تقدمه الحكومة لمستوطنيها المعدمين وجنودها المعدومين بمسيرات المقاومة الانقضاضية، التي تقض مضاجعهم كل يوم..

وقبل ان يستفيقوا من ضربة المطلة، عاجلهم المجاهدون بهجمات أكثر حدة على ثكنة يفتاح، تولتها مسيرات انقضاضية مشت وفق معلومات استخباراتية للمقاومة الاسلامية، فاصابت تجمعات لجنود العدو الذين سقطوا بين قتيل وجريح، وتبعتها اخريات انقضت على منصات القبة الحديدية في المكان، ثم عاودوا الكرة على منصات مماثلة في راموت نافتالي ثم على تجمعات للجنود في المكان.

والرسالة التي تحملها تلك العمليات النوعية ومعها الكثير من الاستهدافات، ان الهدف وقف الحرب على غزة والدفاع عن لبنان .

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

في الوقائع، الانقضاض الاسرائيلي على رفح مستمر، ويشتد مع تقدم الوقت، على رغم إعلان اسماعيل هنية أمس في اتصال مع رئيس الوزراء القطري الموافقة على وقف النار، وفي موازاة تواجد الوفود المفاوضة، باستثناء الاسرائيلي، في القاهرة.

وفي وقت حذر مسؤول في حماس إسرائيل من أنها ستكون مفاوضات العاصمة المصرية قد تكون الفرصة الأخيرة لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مهددا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن يلقى هؤلاء مصير الطيار رون اراد الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986 ولا يزال مصيره مجهولا، اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية ستستمر إلى حين القضاء على قوات حماس في المنطقة، أو أن تسلم الحركة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم.

اما لبنانيا، وفيما العين على التطورات الميدانية المتسارعة في غزة والجنوب، ظل ملف النزوح السوري العنوان الابرز على الساحة المحلية، في ضوء الحركة التي أطلقها التيار الوطني الحر، والتي قادت نوابه اليوم للقاء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وسفيرة الاتحاد الاوروبي، على ان يزوروا الخميس والجمعة رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وفي هذا السياق، رأى تكتل لبنان القوي الذي انعقد برئاسة النائب جبران باسيل ان الجولة التي ستستكمل بتحركات ميدانية، تؤكد تصميم التكتل على التوصل الى حلول تحظر تثبيت النازحين في أرض لبنان، بتخفيف وجود غير الشرعيين منهم.

أما في ضوء الحرب على رفح والسباق بين الهدنة والحرب، فشدد التكتل على الحاجة الى الى تحييد لبنان وفصل إنتخابات الرئاسة عن أحداث الخارج، معتبرا ان عدم الإتفاق على إسم الرئيس والإمتناع عن عقد جلسة إنتخابات مفتوحة تجعل المراوحة في الاستحقاق الرئاسي سببا في تعميق الإنهيار وضرب التوازن وتفكيك المؤسسات.

وفي سياق آخر، يحمل التيار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود مسؤولية التقاعس المتعمد في تأمين حسن سير العدالة وتطبيق القوانين وممارسة الكيدية مع بعض القضاة والتغاضي عن مخالفات كبرى قام بها قضاة كبار في جريمة المرفأ والجرائم المالية .ودعا التكتل الى تحريك التفتيش القضائي ضد كل قاض متقاعس في الملفات المالية، كذلك طالب وزير المال بتوقيع مرسوم تشكيلات رؤوساء غرف التمييز لتكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المولجة البت بطلبات الرد بملف المرفأ والملفات المالية.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

حتى إثبات العكس، الذي حصل في رفح في الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، عملية محدودة، وليست معركة مفتوحة، محسوبة بالحسابات الأميركية، تماما كما حصل حين ضربت إيران إسرائيل وحين ردت إسرائيل على إيران.

يومها انتهت المعركة في أربع وعشرين ساعة، ولم تؤد إلى حرب مفتوحة مباشرة بين طهران وتل ابيب، بل استمرت بالواسطة سواء في غزة او في جبهة جنوب لبنان.

وبالإمكان اعتبار ان إسرائيل تعتمد أسلوب القضم بالنسبة إلى رفح، هكذا تتقدم ميدانيا وبالتقسيط، من دون ان تثير غضب واشنطن التي تمسك العصا من منتصفها بين وضع سقف لأسرائيل، وفي المقابل موافقتها على القضاء على حماس.

في الموازاة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر ان مقترح حماس يبتعد كثيرا عن مطالب إسرائيل الأساسية في لبنان تلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كرة نار المليار أورو التي رماها الرئيس نجيب ميقاتي من السرايا إلى ساحة النجمة، فحدد "جلسة المليار" الأربعاء المقبل من دون ان يعرف مسار الجلسة؟

وهل يغطي الرئيس بري الرئيس ميقاتي في قبول المليار أورو التي وصفها البعض برشوة توطين النازحين السوريين.

في قضية عصابة الأطفال، تتوسع التحقيقات وتتشعب.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

على الرقعة العسكرية لرفح تقدم الاجتياح البري الاسرائيلي من الخاصرة الضعيفة للمدينة وكسر فيها اتفاقية كمب ديفيد من خط فيلادلفيا، وهي الاتفاقية التي تحتم الالتزام بأربعة كيلومترات خالية من أي قوة عسكرية والجندي الاسرائيلي الباحث عن علم أبيض في تلك البقعة لم يجد مبتغاه، فزرع علم دولة الاحتلال على مداخل معبر رفح وبدأ قصف اهداف محددة والمفاجأة هناك أن المقاومة كانت على جهوزيتها، وأن اسرائيل نفسها اعترفت بوقوع اشتباكات وتحدثت عن صواريخ عبرت من رفح الى غلاف غزة.

وتواجه إسرائيل في المدينة لواء رفح التابع لحماس مع أربع كتائب، وذلك في إطار عملية حدد لها بنيامين نتنياهو تسعة أسابيع لكنه بدأ شرقا أي من المناطق شبه الخالية من السكان ولالتقاط الصورة التذكارية من هناك، ظهر وزير الحرب يوآف غالانت من قلب دبابة عسكرية عند معبر رفح, ويرفع نتنياهو ألويته الحربية بتوقيت إيفاده رسل التفاوض الى القاهرة لإتمام صفقة وافقت عليها حماس ولم يعلن رئيس حكومة العدو موافقته على بنود الاقتراح، لكنه يشتري به وقتا لقضم رفح.

ويجري مناورات بالدبلوماسية الحية في العاصمة المصرية اذ تستأنف وفود الوساطة القطرية المصرية الأميركية، المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة، حيث بدت الحكومة الاسرائيلية مربكة حيال رد حماس والاكثر إرباكا أن تل ابيب لا تستند هذه المرة الى دعم قوي من الادارة الاميركية التي أصيبت بعدوى "الممانعة", ورفضت إعطاء تفويض باجتياح رفح ومن علامات الممانعة ما ورد في مصدر مطلع ل‍رويترز والذي كشف ان ادارة بايدن حجبت مبيعات تجارية مباشرة خصصت لاسرائيل وعلقت ارسال معدات لصنع قنابل اكثر دقة منذ أسبوعين على الاقل.

وبالتجميد المحلي فلا شيء متحركا إلا ملف النازحين الذي وحد القوات والتيار الوطني الحر على سياسية الرئيس نجيب ميقاتي ولعنة المليار يورو، وستبدأ طلائع التحركات ضد تأبيد النازحين في لبنان شعبيا على الارض ونيابيا في جلسة عامة دعا اليها الرئيس نبيه بري منتصف ايار وتقدم نواب تكتل لبنان القوي بمشروع قانون يتعلق بترحيل اللاجئين السوريين, فيما اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن هناك وفرة قوانين في المجلس تتعلق بالنزوح.

وقال إن الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين واذ ينزل التيار الى الشارع لرفض النزوح فانه اتخذ قرارا بنزوح النائب الان عون عن صفوفه عاجلا ام اجلا وبمفعول رجعي عن تصويت سابق, واللافت ان القرار اتخذه ما يعرف يمجلس الحكماء.. والذي بالبحث عن شخصياته يتبين ان الحكماء.. ليسوا على هذا التوصيف. (الوكالة الوطنية)