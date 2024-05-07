نقابة المحامين في طرابلس: حرصاء على القيم الخلقية وحقوق الطفل

صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي: "ان نقابة المحامين في طرابلس، وإثر الكشف عن الشبكة الأجرامية الشاذة لإغتصاب القاصرين في لبنان وتهديد امنهم ومستقبلهم توضح الآتي :

اولاً : تتوجه النقابة بالشكر للقضاء والأجهزة الامنية الذين يعملون على كشف ملابسات القضية.

ثانياً: تؤكد النقابة بأنها لن تتوانى عن إتخاذ ايّ قرار او إجراء من شأنه ان يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها وفق الاصول القانونية والنقابيّة.

ثالثاً : تؤكد النقابة بأن ما يتم تداوله عن تورّط احد المحامين لم يُثبت حتى الان ولم يتم توقيفه، علماً ان النقابة لن ترضى بتعرّض ايّ من المحامين للإتهام إلا وفقاً للأصول، وفي حال ثبت تورّط ايّ محامٍ ستعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة لإحقاق الحق وفق الوسائل القانونية المتاحة.

رابعاً : كما يطالب مجلس النقابة بتعزيز القوانين التي ترعى حقوق الطفل والقاصرين وتنفيذها بشكلٍ فعال لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، كما يدعو جميع الأطراف المعنية الى إحترام هذه الحقوق والدفاع عنها".

( الوكالة الوطنية)