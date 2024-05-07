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لبنان

حادثة اغتصاب تهزّ عكار.. قاصر يعتدي على ابن الـ7 سنوات

Lebanon 24
07-05-2024 | 15:17
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على اثر اصابته بنوبات خوف وكوابيس اثناء نومه وبعد استجوابه من قبل اهله، قام الطفل البالغ من العمر ٧ سنوات، لبناني الجنسية، من سكان بلدة الدوسة- عكار، بإخبار اهله عما تعرض له من اعتداء جنسي من قبل المدعو "ا.ن"، سوري الجنسية يبلغ من العمر ١٢ سنة من سكان منطقة الدريب في عكار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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على اثر هذه الحادثة المقززة، قام اهل الطفل بالادعاء ضد القاصر المعتدي لدى فصيلة مخفر القبيات، ليتم توقيفه لاحقاً واحالته الى التحقيق.
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