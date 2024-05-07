حادثة اغتصاب تهزّ عكار.. قاصر يعتدي على ابن الـ7 سنوات

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على اثر اصابته بنوبات خوف وكوابيس اثناء نومه وبعد استجوابه من قبل اهله، قام الطفل البالغ من العمر ٧ سنوات، لبناني الجنسية، من سكان بلدة الدوسة- عكار، بإخبار اهله عما تعرض له من اعتداء جنسي من قبل المدعو "ا.ن"، سوري الجنسية يبلغ من العمر ١٢ سنة من سكان منطقة الدريب في عكار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".على اثر هذه الحادثة المقززة، قام اهل الطفل بالادعاء ضد القاصر المعتدي لدى فصيلة مخفر القبيات، ليتم توقيفه لاحقاً واحالته الى التحقيق.