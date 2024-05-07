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لبنان
في المئتين.. إبن يعتدي على والده ووالدته ويحطّم سيارة العائلة!
Lebanon 24
07-05-2024
|
15:49
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أقدم المدعو "و.ح" بالاعتداء على والده ووالدته وتحطيم سيارة عائدة لهم وذلك في محلة شارع المئتين- طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
وأفيد بأن والد المعتدي "ج.ح" قد توجه الى الفصيلة المعنية للادعاء على ابنه.
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وقد عرف أن الاعتداء جاء نتيجة خلافات عائلية.
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