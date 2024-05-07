في المئتين.. إبن يعتدي على والده ووالدته ويحطّم سيارة العائلة!

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أقدم المدعو "و.ح" بالاعتداء على والده ووالدته وتحطيم سيارة عائدة لهم وذلك في محلة شارع المئتين- طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وأفيد بأن والد المعتدي "ج.ح" قد توجه الى الفصيلة المعنية للادعاء على ابنه.وقد عرف أن الاعتداء جاء نتيجة خلافات عائلية.