Advertisement

لبنان

في المئتين.. إبن يعتدي على والده ووالدته ويحطّم سيارة العائلة!

Lebanon 24
07-05-2024 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1196694-638507193028398080.jpg
Doc-P-1196694-638507193028398080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم المدعو "و.ح" بالاعتداء على والده ووالدته وتحطيم سيارة عائدة لهم وذلك في محلة شارع المئتين- طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وأفيد بأن والد المعتدي "ج.ح" قد توجه الى الفصيلة المعنية للادعاء على ابنه. 
Advertisement

وقد عرف أن الاعتداء جاء نتيجة خلافات عائلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:53 | 2024-05-07
16:34 | 2024-05-07
16:22 | 2024-05-07
15:20 | 2024-05-07
15:17 | 2024-05-07
15:00 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24