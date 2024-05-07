ختم محل بالشمع الاحمر في طرابلس

اغلقت دورية من أمن الدولة، مساء اليوم، محل لتداول العملة الرقمية في محيط اشارة عزمي في طرابلس وهو عائد للمدعو "ع.م"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



وقد تم ختم المحل بالشمع الاحمر.

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