إعلامية لبنانية تحصد جائزة إبداع على مستوى الوطن العربي (صور وفيديو)

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نالت الزميلة يولاند خوري جائزة افضل برنامج تلفزيوني سياحي على مستوى الوطن العربي عن برنامجها "صحراء الربع الخالي" عبر فضائية المؤسسة اللبنانية للارسال، من قبل الاتحاد العربي للاعلام السياحي.وتسلّمت خوري جائزة "الفائزين المبدعين" عن "أفضل برنامج تلفزيوني سياحي على مستوى الوطن العربي"، خلال حفل تكريمي في دبي حضره إعلاميون ومؤثرون ورحالة من الدول العربية والعالم.وشكرت خوري الاتحاد العربي للاعلام السياحي على إختيار وثائقي "صحراء الربع الخالي" كافضل برنامج تلفزيوني سياحي على مستوى الوطن العربي، وقالت: "مغامرتي في هذا البرنامج الذي أعددته وقدمته وأخرجته تستحق الرواية... وسأرويها قريبا"."لبنان 24" يهنئ الزميلة يولاند خوري على نيلها جائزة إبداع عن برنامجها التلفزيوني "صحراء الربع الخالي" ويتمنّى لها المزيد من النجاح.