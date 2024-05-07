19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحملة على الهبّة الأوروبية مصدرها تعطيل انتخابات الرئيس
Lebanon 24
07-05-2024
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت المصادر السياسية إلى أن هناك ضرورة لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة فاعلة، لأن من دونهما لا يمكن للبنان الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليكون طرفاً، في حال تقررت إعادة النظر في خريطة المنطقة المحيطة به، وكشفت ل" الشرق الاوسط" أن الوجه الآخر للحملة التي تصدّرتها القوى المسيحية في معارضتها قرار الاتحاد الأوروبي بتخصيص مليار يورو للبنان لقاء عدم إيجاد حل، كما تقول، لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يكمن في أن شعورها بـ«الحرمان» المترتب على تعذُّر انتخاب الرئيس أخذ يتعاظم.
Advertisement
وتؤكد المصادر أن القوى المسيحية، بغالبيتها العظمى ومعها البطريركية المارونية، لم يرق لها المشهد السياسي المترتب على حفل استقبال «الدويكا»، أي بري وميقاتي، لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بغياب رئيس الجمهورية، رغم أن المعترضين على الهبّة الأوروبية آثروا الكتمان، وفضّلوا عدم خروج اعتراضهم إلى العلن، حيال ما تتناقله من حين لآخر بأن الثنائية الشيعية - السنية هي من تدير البلد، وأن «حرمانهم» من انتخاب الرئيس لا يزال قائماً، مع أنها، أي الثنائية الشيعية - السنية، لا تترك مناسبة إلا تدعو فيها لانتخاب الرئيس، لأنه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، وأن ما يقال بأن البلد يمشي من دون الرئيس ليس في محله، ويراد منه تأجيج الصراع في لبنان.
وتضيف المصادر أن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون، مرتبطة بوضع انتخاب الرئيس على نار حامية، وذلك بالتفاهم مع اللجنة «الخماسية» التي تتشكل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، ويقتصر دورها على تقديم الدعم والمساندة لتسهيل انتخابه، وهي تترقب حالياً ما سيقرره وزراء خارجيتها لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، لعلهم يرسمون العناوين الرئيسة لخريطة الطريق لوقف تعطيل انتخابه.
وتنقل المصادر عن مقربين من الثنائي الشيعي، قولهم بأن الخلاف الماروني - الماروني هو ما يؤخر انتخاب الرئيس، وبالتالي من غير الجائز القفز فوقه على نحو يؤدي إلى تطييف الملف الرئاسي، مع أن الحملة التي تستهدف ميقاتي يجب أن تكون حافزاً لإنهاء خدمات حكومة تصريف الأعمال، وذلك بانتخاب الرئيس، خصوصاً أن ميقاتي توجه إلى النواب في آخر جلسة نيابية بقوله: «انتخبوا الرئيس، وحلّوا عنا».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
Lebanon 24
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
03:14 | 2024-05-07
07/05/2024 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
Lebanon 24
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
13:00 | 2024-05-07
07/05/2024 01:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب ينهار باكياً أمام الكاميرا.. والسبب أولاده فما القصة؟
Lebanon 24
أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب ينهار باكياً أمام الكاميرا.. والسبب أولاده فما القصة؟
03:43 | 2024-05-07
07/05/2024 03:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. هل تشبهها؟ (صور)
Lebanon 24
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. هل تشبهها؟ (صور)
04:50 | 2024-05-07
07/05/2024 04:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رشق السيارات بالحجارة وقطع الطريق... شاهدوا بالصورة ما يحدث في خلدة
Lebanon 24
رشق السيارات بالحجارة وقطع الطريق... شاهدوا بالصورة ما يحدث في خلدة
10:05 | 2024-05-07
07/05/2024 10:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:26 | 2024-05-08
تطورات الجبهة الجنوبية: العدو أطلق نيران رشاشاته باتجاه هذه البلدات
23:17 | 2024-05-07
ماذا يحضر الإسرائيليون للبنان؟
23:15 | 2024-05-07
جنبلاط عادَ إلى إدارة الملف اللبناني في "الاشتراكي"
23:14 | 2024-05-07
ملاحظات سعودية سياسية ورئاسية
23:10 | 2024-05-07
سفير ألمانيا على خطى سلفه
23:07 | 2024-05-07
فضيحة "التيكتوكرز": توقيفات جديدة وشبهات تطاول محامياً وبلاغات لـ"الإنتربول"
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
08/05/2024 08:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
08/05/2024 08:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
08/05/2024 08:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24